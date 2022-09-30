Ростовчан и жителей области на выходных ожидает практически жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 1 — 2 октября 2022 обещает приход бабьего лета. В донской столице потеплеет до +29, а по югу области — до +30. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 1 октября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13 — 15, днем — от +25 до +27.

В воскресенье, 2 октября, также не будет дождя. Ветер южный и юго-западный 5 — 10 метров в секунду, днем с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура будет держаться на уровне +13 — 15, а днем +25 — 27.

В Ростовской области в субботу синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь, будет гроза. В отдельных районах ночью и утром опустится туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16, местами — до +8, а днем +21 — 26, по югу региона — до +29 градусов.

В воскресенье местами пройдет небольшой и умеренный дождь, гроза, а ночью в отдельных районах стоит ждать сильный дождь. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду, днем местами с порывами, в том числе при грозе, до 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет держаться на уровне от +12 до +17, а местами опустится и до +8. Днем же в зависимости от района столбики термометров поднимутся до +22 — 27 градусов, по югу области будет жарко — до +30.

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