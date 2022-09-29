Главный аксессуар октября - зонтик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода на октябрь 2022 в Ростове-на-Дону по прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра будет мягкой и предсказуемой. Ростовчан ждет обычный для донской столицы второй месяц осени. Но в одну из декад без зонта из дома лучше не выходить. Публикуем подробный прогноз от начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой и ответ на главный вопрос октября — когда включат отопление в многоквартирных домах.

В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА - ДОЖДИ

Температура в среднем за месяц ожидается обычная для октября — около нормы, количество осадков за месяц тоже выпадет по нормы или больше.

- Начало октября ожидается без существенных осадков. Ветер будет дуть слабый и умеренный. В ночные и утренние часы в отдельных районах — туманы, - рассказывает Елена Николаевна. - Температура воздуха ночью составит +12 — 17, в северных районах будет понижаться до +4, дневная температура — от +20 до +27.

Но со второго дня октября и в большинстве дней первой декады месяца ожидаются дожди. Температура воздуха в ночные часы будет держаться на уровне +7 — 12, дневная — от +16 до +21.

- Во второй декаде в отдельные дни пройдут дожди, ночью столбики термометров покажут + 6 — 11, днем окажутся на уровне +14 — 19, - продолжает главный синоптик региона.

Конец месяца уже будет по-настоящему осенний. В большинстве дней третьей декады будут идти. Ночью будет совсем зябко — от +4 до +9, во второй половине третьей декады ожидается понижение до +1 - 6, в отдельные ночи не исключены и заморозки до -3. Столбики термометров днем будут показывать от +12 до +17 в зависимости от района, а к концу месяца днем похолодает до + 4 — 9.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ

Конечно, главный вопрос, который интересует жителей Дона при осеннем понижении температуры — когда включат отопление. Тепло в домах станет, когда установится среднесуточная температура +8.

- Среднесуточная температура воздуха +8 обычно в нашем регионе наступает к 15 октября. Более точный прогноз возможно сообщить за пять дней до наступления такой температуры. На севере области она установится ранее, а по югу — на несколько дней позже, - уточнила Елена Назарова.

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