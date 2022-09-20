В конце сентября лето еще напомнит о себе ростовчанам. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Погода до конца сентября в Ростове-на-Дону обещает быть по-настоящему осенней. Сентябрь — 2022 удивил дончан непривычной погодой. Обычно девятый месяц в Ростовской области достаточно жаркий и отличается от лета разве что прохладными ночами, но в этом году сентябрь оказался достаточно холодным. На удивление, в минувшее воскресенье в донской столице и всех районах региона было по-летнему жарко — в районе +33 градусов. А уже на следующий день температура воздуха упала и вернулась к осенним значениям.

В «КП — Ростов-на-Дону» решили узнать, какой будет погода в оставшиеся 10 дней сентября. За точным прогнозом мы обратились в Ростовский гидрометцентр.

- В третьей декаде сентября сохранится неустойчивый характер погоды, - рассказывает начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. - Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах — возможны сильные дожди.

Кроме того, в первой половине третьей декады месяца в отдельные дни ожидаются грозы. А по ночам и в утренние часы будет туманно.

Что касается бабьего лета — долгожданного потепления ростовчане ждут с самого начала сентября — то о резком подъеме температуры речь пока не идет. Правда, насколько природа в этот раз оказалась предсказуема - узнаем на практике. Напомним, в конце августа центр «Фобос» прогнозировал на Дону теплый сентябрь с температурой +30 - 35 градусов, но на деле в регионе было прохладнее.

- Температура воздуха будет преобладать от 10 до 15 градусов тепла, - продолжает Елена Николаевна. - Местами в утренние часы она может понижаться до +4 — 7. Дневная температура будет подниматься на уровень от +15 до +23. В начале третьей декады, в отдельные дни, столбики термометров покажут до +25. Также к концу декады ожидается повышение температуры воздуха до 26 градусов.

Как видите, существенного потепления — бабьего лета — синоптики пока не предвидят. В любом случае пора доставать теплые вещи, кто это еще не сделал. А еще зонты, резиновые сапоги и в идеале — дождевики. Дождь в Ростове, сами знаете, нужно встречать в полной готовности.

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