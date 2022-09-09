Прохладные и ветреные выходные ожидают дончан. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на выходных усилится ветер и по-прежнему будет по-осеннему холодно. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В пятницу, 9 сентября, за окном ожидается переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер подует с запада, а затем сменит направление на северо-западное. Скорость его порывов будет достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +8…+10 градусов, а днём потеплеет до +20…+22 градусов.

Есть вероятность того, что по области местами пройдут дожди. По северу температура может упасть до +2 градусов. А также спасатели предупреждают, что во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки -0,1…-2,0 градуса. Зато по югу днем воздух будет прогреваться до 24 градусов.

В субботу, 10 сентября, в Ростове также будет стоять переменная облачность. Ветер в первой половине дня будет северо-западный, а затем его направление сменится на более холодное северо-восточное и восточное. Скорость порывов будет составлять 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет той же, что и в пятницу: ночью - +8...+10 градусов, днем - +20...+22 градуса. По области все также возможны заморозки во второй половине ночи и ранним утром.

В воскресенье, 11 сентября, станет немного теплее, но поднимется сильный ветер. В Ростове вновь ожидается переменная облачность. Ветер подует с востока, а затем с юго-востока, днем его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках +9…+11 градусов, а днём +22…+24 градуса.

По области в отдельных районах днем возможны дожди. Ночью по-прежнему будут сохраняться заморозки, зато днем в южной части региона воздух прогреется до +25 градусов.

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