«Возвращение в родную гавань»: В Ростове-на-Дону прошел митинг-концерт в поддержку результатов референдумов

Ростовчанки поддержали итоги референдумов песнями, танцами и флангами. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Солнечным пятничным днем жители Ростова-на-Дону собрались в парке Левобережный на митинге-концерте #МЫВМЕСТЕ, чтобы поприветствовать исторический выбор жителей освобожденных территорий. Представители политических партий, общественных объединений, депутаты гордумы донской столицы и обычные ростовчане поддержали итоги проведенных референдумов, согласно которым Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на концерте и узнала у ростовчан, что для них значит этот день.

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА ЛЮДЕЙ

По мнению организатора концерта, руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артема Толпыгина, пришедших на митинг объединило невероятное чувство гордости за людей, которые отстояли свою историческую принадлежность и возможность быть и называть себя русскими.

- Люди отдали свой голос за мир, за право говорить на родном языке, жить без страха за будущее своих детей и внуков, – считает Артем Толпыгин. – Референдумы – это знаковое событие не только для Донбасса, но и для нашей страны. Все мы являемся очевидцами восстановления исторической справедливости и возвращения территорий Новороссии обратно в состав России, частью которой они были с 18 века.

На митинг-концерт в парк Левобережный пришло много молодежи. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

СТАЛИ БОГАЧЕ НА 10 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Участники митинга-концерта выразили поддержку Вооруженным силам России, подразделениям Донецкой и Луганской народных республик, которые и сейчас продолжают специальную военную операцию по защите освобожденных территорий.

- Мы с 2014 года плечом к плечу вместе с ними. Помогали во всем: и детей вывозили, и боевые вопросы решали, - рассказал руководитель областного отделения организации «Боевое братство» Юрий Блиджян. - Сегодня мы счастливы оттого, что этот день настал. Все мечты, планы и чаяния, которые многие годы вынашивались, сегодня наконец реализовались. Они вернулись в семью русских народов, они вернулись на Родину, они вернулись в Россию! И это значит, что все было не зря. Это завершилось нашей победой. Мы стали богаче на 10 миллионов человек!

Члены объединения "Боевое братство" сфотографировались на память. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Участники боевого объединения не могли не сфотографироваться вместе на память в этот важный для России день.

«ЭТО НАШИ БРАТЬЯ - СЛАВЯНЕ»

Многих из пришедших на концерт впечатлила группа радостно танцующих женщин. Взяв в руки триколоры, они подпевали раздающимся со сцены песням.

- Я поддерживаю вступление новых республик в состав России, потому что это наши братья-славяне, - рассказала о переполняющих ее чувствах ростовчанка. - И мы очень рады, что они снова в нашей семье!

По долгу службы и велению сердца оказались в парке также и депутаты ростовской гордумы, а также представители других ветвей власти.

- Сегодня исторический момент, - уверены гости праздника. - Мы возвращаем не просто территории - мы возвращаем народ, который многие годы страдал. Страдал именно из-за той беды, с которой мы 70 лет назад покончили. Сегодня — день, который наши потомки будут помнить многие столетия, - возвращение в родную гавань наших земель. Поэтому мы сегодня здесь. И не только мы, но и многие люди пришли, чтобы поздравить друг друга с этим великим событием.

Поддержать выбор жителей освобожденных территорий пришли и коммунисты. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы, во время которых большая часть жителей этих территорий высказалась за вступление в состав Российской Федерации. В пятницу, 30 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с руководителями освобожденных территорий подписал соответствующие договоры.

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