О медали родители узнали по телевизору: Сына ветерана из Калмыкии наградили за мужество при участии в спецоперации

Парень всегда хотел быть военным. Фото: Александр КОЦ

- Лешка-то наш — герой! - то и дело переговариваются судебные приставы Городовиковска. А у ветерана ведомства Анатолия Асархинова кипит телефон - принимает поздравления. Его сына Алексея Асархинова указом президента наградили медалью Жукова за проявленное мужество, отвагу и героизм в боевых действиях в районе Николаева в мае. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились коллеги отца — сотрудники Управления ФССП по Республике Калмыкия.

УЗНАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

О том, что его сын, 27-летний Алексей, который выполняет боевые задачи во время специальной военной операции, удостоился медали имени Георгия Жукова, которой по указу президента награждают за особую воинскую доблесть, отец узнал от друзей.

- В шесть утра начали звонить со всей страны. Оказывается, по центральному телевидению сказали, - до сих пор удивляется Анатолий Алексеевич. - А незадолго до этого, в сентябре, он в отпуск короткий приезжал домой, в Городовиковск, ни словом о награде не обмолвился ни со мной, ни с матерью — Ниной Владимировной.

В мае в районе города Николаев на юге Украины в ходе ожесточенного боя Алексей удерживал позиции вместе с личным подразделением и уничтожил пятерых националистов. Благодаря его мужеству и отваге, ребята вышли из боя без потерь.

Правда, о том, что сын участвует в спецоперации, родители тоже узнали не от него.

- Приехал в отпуск в феврале. И дня не пробыл, как уехал, а на следующий день мы увидели новости и все поняли, - говорит отец. - Старается не волновать. Просто пишет всегда: «Папа, мама, все нормально».

Фото Алексея - школьника и повзрослевшего - рядом с кадрами мамы и папы. Фото: предоставлено Анатолием Асхариновым

ОТЕЦ В ФОРМЕ, СЫН ТОЖЕ

Отец надеялся, что его единственный сын будет как и он — юристом. Парень окончил юрфак Кубанского госуниверситета, отслужил срочником в армии. А вернувшись на гражданку, через неделю пошел подписывать контракт.

- Он целеустремленный и ответственный. Как сказал — так и сделает, - с гордостью говорит Анатолий Алексеевич.

Может, выбрал воинскую службу, потому что все время видел папу в форме и с оружием — отец 27 лет прослужил в органах. Был участником боевых действий двух военных кампаний в Чеченской республике.

- Я сам прошел это. До сих пор вспоминаю, и по сей день ребята почти со всей России звонят, дружим с нашими, как мы друг друга называем, «чеченцами». Я был командиром роты. Никогда не забуду как сломался у нас танк под Урус-Мартаном Поднимаю голову, а на нас девять танков идут — стволы подняты, на броне — люди. Думаю, все — хана нам. А это наши люди! - с улыбкой вспоминает собеседник.

Ушел Анатолий Алексеевич из МВД на пенсию по выслуге лет, будучи заместителем начальника милиции, в звании капитана. А после пришел в Службу судебных приставов Калмыкии, в которой работает вот уже 18 лет.

Не забывают в семье и о том, что прадед парня был донским казаком родом из Мечетинской. Он ушел на фронт в Великую Отечественную начконом Первой конной армии, но где окончился его боевой путь - неизвестно, пропал без вести.

Алексеем гордятся родители и земляки. Фото: пресс-служба УФССП по Республике Калмыкия

«ПУСТЬ СЛУЖАТ И ВСЕ ВЕРНУТСЯ!»

Сам Алексей, по словам отца, боевой дух сохраняет. А родители лишний раз стараются не переживать — горды за выбор сына.

- Надо, значит, надо! У жены даже на работе спрашивают: «А что ты не плачешь?» А зачем заранее кого-то оплакивать? Тем более, зовут туда тех, кто дело свое знает, - говорит отец. - Пусть ребята служат — на то они и мужчины - и домой вернутся здоровыми!

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