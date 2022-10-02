Истекая кровью, убежал к соседям: в Ростовской области вспыльчивая сожительница едва не заколола мужчину

В пылу ссоры женщина взялась за но. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области произошла пугающая своей агрессивностью и одновременно обыденностью история. 35-летняя женщина попала под следствие за то, что едва не убила своего сожителя. Деталями дела читателей «КП — Ростов-на-Дону» ознакомили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

ВЗЯЛАСЬ ЗА НОЖ

Обычная бытовая ссора чуть не привела к непоправимому. 35-летняя жительница Каменска-Шахтинского стала фигурантом в уголовном деле по статье «Покушение на убийство». Ее подозревают в нападении на сожителя.

По версии следствия, 1 октября женщина находилась дома. У нее с сожителем возник бытовой конфликт. В какой-то момент накал страстей так вырос, что женщина схватила нож и стала бить им мужчину в шею, голову и грудь.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы мужчина не нашел в себе силы выбежать из дома и постучаться к соседям, попросить у них помощи.

Мужчина смог сбежать к соседям, а те вызвали скорую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прибывшие медики забрали пострадавшего в больницу. А полицейские вызвали на разговор женщину.

- В ходе допроса подозреваемая свою вину признала, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас она участвует в следственных действиях — допросах, экспериментах. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Напомним, еще более шокирующий случай произошел в Волгодонском районе Ростовской области. Водитель такси пострадал от нападения пассажира.

Мужчина попросил таксиста отвезти его из села Большая Мартыновка в Волгодонск, чтобы передать посылку автобусом в Дагестан. Как выяснилось позже, он вез коробку с сильнодействующими наркотическими веществами. Но когда они приехали на автовокзал, оказалось, что на рейс опоздали.

Тогда пассажир сказал вести его в Ростов, чтобы найти другой транспорт для передачи груза. Таксист это сделать отказался, а когда почувствовал неладное, достал для самообороны нож. Пассажир отнял оружие и стал бить ножом шофера, пока тот не умер. Позже криминалисты насчитают на теле жертвы 129 ножевых ранений. Пассажир выбросил его тело, проехал какое-то расстояние и оставил «Ладу» вместе с коробкой наркотиков.

Оперативники нашли его на следующий день. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Районный суд приговорил мужчину к девяти годам колонии и выплате 950 тысяч рублей вдове погибшего.

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