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Происшествия30 сентября 2022 3:54

В Ростовской области мужчина 129 раз ударил ножом таксиста из-за того, что тот отказался везти его в другой город

От полученных травм мужчина скончался
Анна ШИЛЯЕВА
Злоумышленника задержали по горячим следам

Злоумышленника задержали по горячим следам

Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области водитель «Лады Весты», работающий в фирме такси, стал жертвой жестокого убийства, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

ПОСЫЛКА В ДАГЕСТАН

ЧП произошло в Волгодонском районе. В день кровавой расправы злоумышленник попросил таксиста отвезти его из села Большая Мартыновка на автовокзал в Волгодонске.

С собой пассажир взял коробку с сильнодействующими наркотическими препаратами. Мужчина планировал передать вещества с автобусом в Дагестан для дальнейшей продажи.

Но в Волгодонске выяснилось, что рейсовый автобус уже уехал.

Магомед (имя изменено – прим. ред.) не собирался сдаваться. Тут же созрел новый план – отправить посылку в Хасавюрт с рейсовым автобусом, выезжающим из Ростова.

Магомед попросил таксиста отвезти его в донскую столицу, но тот отказался.

Из-за этого между водителем и клиентом вспыхнула ссора. Таксист, видимо, в целях самозащиты, взял нож из салона «Лады». Но это мужчину не спасло.

На следующий день после совершенного преступления подозреваемого мужчину задержали оперативники.

На следующий день после совершенного преступления подозреваемого мужчину задержали оперативники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОЗБУДИЛИ СРАЗУ ТРИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

Оружие в руках оппонента лишь раззадорило Магомеда. Он выхватил нож и 129 раз вонзил его в дончанина.

От полученных травм хозяин «Лады» скончался на месте преступления. А Магомед скрылся на машине жертвы. Отъехав подальше от места преступления, злоумышленник бросил автомобиль и коробку с препаратами в безлюдном месте.

На следующий день после совершенного преступления подозреваемого мужчину задержали оперативники.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В Волгодонском районном суде огласили приговор злоумышленнику. Его признали виновным и отправили в колонию на девять лет.

Также, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, осужденный должен выплатить вдове убитого 950 тысяч рублей в качестве морального вреда.

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