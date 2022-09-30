В Ростовской области мужчина 129 раз ударил ножом таксиста из-за того, что тот отказался везти его в другой город

Злоумышленника задержали по горячим следам Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области водитель «Лады Весты», работающий в фирме такси, стал жертвой жестокого убийства, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

ПОСЫЛКА В ДАГЕСТАН

ЧП произошло в Волгодонском районе. В день кровавой расправы злоумышленник попросил таксиста отвезти его из села Большая Мартыновка на автовокзал в Волгодонске.

С собой пассажир взял коробку с сильнодействующими наркотическими препаратами. Мужчина планировал передать вещества с автобусом в Дагестан для дальнейшей продажи.

Но в Волгодонске выяснилось, что рейсовый автобус уже уехал.

Магомед (имя изменено – прим. ред.) не собирался сдаваться. Тут же созрел новый план – отправить посылку в Хасавюрт с рейсовым автобусом, выезжающим из Ростова.

Магомед попросил таксиста отвезти его в донскую столицу, но тот отказался.

Из-за этого между водителем и клиентом вспыхнула ссора. Таксист, видимо, в целях самозащиты, взял нож из салона «Лады». Но это мужчину не спасло.

На следующий день после совершенного преступления подозреваемого мужчину задержали оперативники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОЗБУДИЛИ СРАЗУ ТРИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

Оружие в руках оппонента лишь раззадорило Магомеда. Он выхватил нож и 129 раз вонзил его в дончанина.

От полученных травм хозяин «Лады» скончался на месте преступления. А Магомед скрылся на машине жертвы. Отъехав подальше от места преступления, злоумышленник бросил автомобиль и коробку с препаратами в безлюдном месте.

На следующий день после совершенного преступления подозреваемого мужчину задержали оперативники.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В Волгодонском районном суде огласили приговор злоумышленнику. Его признали виновным и отправили в колонию на девять лет.

Также, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, осужденный должен выплатить вдове убитого 950 тысяч рублей в качестве морального вреда.

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