В Ростове мужчина задержан за убийство таксиста на набережной

Подозреваемого в убийстве поймали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на набережной вечером 16 августа мужчина застрелил таксиста во время ссоры. Происшествие случилось возле одного из кафе на Береговой, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник.

По словам собеседника издания, 33-летний житель Подмосковья приехал по делам в донскую столицу. Вечер он решил скоротать на набережной Дона в одном из кафе.

По предварительным данным, мужчина перебрал со спиртными напитками. А когда настала пора покидать заведение, попросил таксиста подвезти по указанному адресу.

Следствию еще предстоит выяснить, что послужило мотивом для ссоры. Но, видимо, тема оказалось очень болезненной для приезжего. У него с собой был пистолет, из которого он четыре раза выстрелил в оппонента.

50-летний водитель такси погиб на месте. О мужчине известно, что он жил в Матвеево-Курганском районе. На странице убитого в соцсетях дети написали: «Скорбим, папочка».

Подозреваемого уже задержали. В его отношении завели дело по статье «Убийство». В случае, если суд признает вину, мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

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