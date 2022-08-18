В Ростове на набережной было совершено жестокое убийство Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове простились с 50-летним мужчиной, с которым жестоко расправился житель Подмосковья. ЧП произошло 16 августа на Береговой, 43. Пьяный приезжий расстрелял в упор ростовчанина. Эксперты насчитали у на теле убитого четыре пулевых ранения.

"ОТЕЦ БЫЛ РАБОТЯГОЙ"

«КП-Ростов-на-Дону» пообщался с сыном погибшего. Роман рассказал, что произошло в тот роковой вечер.

- Вы знаете, многие новостные сайты почему-то написали, что папа работал таксистом. Но это не так, он никогда не регистрировался в каком-либо агрегаторе такси. Отец был работягой. Трудился на разных работах. О том, что его больше нет, мы узнали не от полиции. Подробности говорить не могу, потому что идет следствие, - рассказывает Роман.

Сын уверен, что конфликт не мог вспыхнуть из-за политических споров.

- Никогда, никогда отец не говорил о политике. Из-за чего он повздорил с тем человеком, мы пока не знаем, - продолжает собеседник.

УДАР ДЛЯ СЕМЬИ

К слову, кафе на Береговой, где было совершено преступление, было одним из любимых заведений убитого. Мужчина частенько приезжал туда вечером, чтобы после тяжелого рабочего дня выпить чашку чая.

- Отца там знали. Бывало, он подвозил охранников до дома. Может, поэтому и решили люди, что папа работает в такси, - рассказывает сын погибшего.

Роман также говорит, что смерть близкого человека – огромное горе для семьи. Овдовевшая супруга еще не пришла в себя после такого удара. Однако у женщины осталась ее опора – двое детей, младший из которых - несовершеннолетний.

Роман рассказал, что с отцом простились накануне, 17 августа. В этот же день 33-летнему мужчине гарнизонный военный суд в Ростове избрал меру пресечения.

Под стражей подозреваемый в убийстве пробудет до 14 октября. Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

АЛЛО!

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