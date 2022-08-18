Капитан, расстрелявший таксиста на набережной в Ростове, пробудет под стражей до середины октября

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве таксиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове военный гарнизонный суд заключил под стражу жителя Московской области, устроившего бойню на улице Береговой, рассказали в пресс-службе суда.

ЧП произошло поздно вечером, 16 августа. Капитан приехал в Ростовскую область, по предварительным данным, в командировку.

Один из вечеров он решил скоротать в ресторане на берегу Дона. По предварительным данным, мужчина перебрал с алкоголем и устроил скандал с воителем такси.

В какой-то момент, когда словесные аргументы себя исчерпали, капитан достал пистолет и открыл огонь по оппоненту.

По предварительным данным, житель Ростовской области получил четыре пулевых ранения и умер на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве задержали в этот же день.

В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Под стражей он пробудет до 14 октября.

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