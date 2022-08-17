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Происшествия17 августа 2022 16:43

Появились новые подробности расстрела таксиста возле кафе в Ростове

Мужчину застрелили во время конфликта
Михаил СТРИЖЕВ
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 16 августа на улице Береговой застрелили водителя такси. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», у мужчины произошел конфликт с одним из посетителей кафе на набережной.

Напомним, в убийстве подозревают 33-летнего мужчину. В тот день, вечером, он отдыхал в одном из заведений. Уже в подвыпившем состоянии посетитель засобирался домой. В этот момент на улице у него произошел конфликт с таксистом. После непродолжительной словесной перепалки отдыхающий достал пистолет и начал стрелять в водителя.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На теле погибшего позже эксперты обнаружат не менее четырех пулевых ранений.

Предполагаемого преступника задержали спустя несколько часов после происшествия. Его удалось поймать при силовой поддержке спецподразделения МВД. 17 августа военный суд поместил мужчину под стражу на два месяца. Что стало причиной их конфликта не уточняется.

Известно, что подозреваемый — не местный. Он приехал из маленького города в Подмосковье. В Ростове-на-Дону он был в командировке. С погибшим он ранее не был знаком.

Погибшему таксисту было 50 лет. У него остались дети.

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