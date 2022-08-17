В Ростове военный суд арестовал мужчину, расстрелявшего таксиста

В Ростовое избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве на береговой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове избрали меру пресечения 33-летнему подозреваемому в убийстве 50-летнего водителя такси, рассказали в пресс-службе гарнизонного военного суда.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября, - прокомментировали в суде.

Напомним, происшествие произошло вечером 16 августа на улице Береговой. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», житель Подмосковья отдыхал на набережной. Позже у него произошел конфликт с водителем такси. Во время ссоры гость донской столицы выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого задержали в ту же ночь. Что стало причиной конфликта между мужчинами, сейчас выясняют правоохранители.

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