Доведут до автозака и седых волос: Как коммерсанты под видом спецназа разыгрывают ростовчан

Ростовчане примерили на себя форму силовиков и устраивают розыгрыши. Фото: Евгения ГУСЕВА

Август в самом разгаре. Одни проводят последний месяц лета в отпуске на море, другие играют свадьбы, ну а третьи отмечают дни рождения. Праздник не праздник без сюрпризов и розыгрышей, которые останутся в памяти надолго. Но когда дело доходит до поздравлений, фантазия у многих улетучивается.

На этом и решила подзаработать компания ростовских парней. Они обещают разыграть, довести до седых волос и корвалола любого всего за 15 тысяч рублей. А все потому, что парнишки непростые. Они приезжают на заказ в форме спецназа. За плечами - около тысячи таких розыгрышей: заказчики довольны, клиенты вроде тоже - но не сразу. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" позвонила им под видом клиента и вот, что узнала.

НЕ ВЫДАТЬ СЕБЯ

- Почему такое амплуа? Потому, что реальным людям в форме таким заниматься некогда, вот мы - за них. Ведь, как известно, спрос рождает предложение, - признается телефонный собеседник Максим. - На самом деле не так сложно разыграть человека, как к этому подготовиться и не выдать себя.

Главный помощник и опора предприимчивых ростовчан, которые решили разыграть друга или коллегу при помощи лжесиловиков, это уголовный кодекс. Сначала они узнают детали о своей «жертве» и ищут зацепки - за что можно арестовать: кем человек работает, чем занимается в свободное время, участвовал ли в драках. Это дает понимание, на какую статью опираться во время розыгрыша.

"СТАТЬЯ" ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА

- У нас был случай, когда сотрудники одной фирмы решили поздравить босса с предстоящей женитьбой и устроить мальчишник. И от большой любви к начальнику решили вызвать нас, то есть как бы "спецназ". А для этого нужно было придумать причину. Нельзя же просто так человека арестовать, - продолжает актер. - Вот затейники и придумали - обвинить несчастного руководителя в мошенничестве и хищении средств.

Идет совещание. И тут … распахивается настежь дверь. Заходят люди в форме спецназа и говорят «всем руки на стол». А потом начинают обыскивать испуганного начальника. Предъявляют ему обвинение, надевают наручники. А хитрые физиономии сотрудников с удовольствием выступают понятыми. После чего босса уводят под руки. Но везут его не полицию.

Он действительно опешил, не ожидал такого поворота событий. Человек уже думал о реальном сроке, а тут его притащили в бар, где сотрудники и поздравили его с предстоящей женитьбой.

"НИЧЕГО ИМ НЕ ГОВОРИ, Я НЕ ВИНОВАТ"

Пользуются услугами актерского "спецназа" и неуверенные в себе женихи. Боясь отказа от своей благоверной, они решают манипулировать чувствами своей второй половинки. И устраивают настоящие эмоциональные качели.

Один ростовчанин, чтобы впечатлить девушку решил обвинить себя в мошенничестве, а точнее в предварительном сговоре и хищении в особо крупном размере. И вызвал тех самых спецназовцев.

Пока на мужчину надевали наручники и вели под белые рученьки в автозак, у возлюбленной не на шутку расшатались нервы. Мало того, что ее парень оказался «жуликом и вором», так еще полиция пристала к ней с расспросом. У несчастной началась истерика.

А парень ей вслед кричит:

- Настюх, ничего им не говори, я тут ни при чем.

Спустя пару минут благоверный вышел из автозака с огромной охапкой роз и кольцом с бриллиантом. И сделал предложение. Растерянная и испуганная девушка смогла ответить заветное «да» только через десять минут.

С ДЕТЬМИ НЕ ШУТЯТ

Не на каждый розыгрыш такие силовые актеры соглашаются. Во время разговора собеседник уточнил, что у них есть одно исключение - они не разыгрывают детей.

А еще добавил, что он и его друзья настолько развили свои актерские способности, что нередко их зовут сниматься в кино и в музыкальных клипах.

- Поэтому и цена у нас такая не маленькая - 15 тысяч за розыгрыш, - признается актер.

Правда, и это не предел - все зависит от сложности задания. В среднем, такой розыгрыш может продлиться в течение 15 минут.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"На розыгрыш не действует"

Виталий МИРОНОВ, юрист, г. Ростов-на-Дону:

- Если люди специализируются на розыгрышах, то никакой ответственности за использование формы силового ведомства или автозака не предусмотрено. Тем более, что такие "приключения" устраивают знакомые, так что, писать заявление вряд ли кто пойдет.

Но совсем другое дело, если кто-то додумается реально брать с людей деньги и придумывать несуществующие нарушения закона под видом розыгрыша. Тогда может грозить уголовная ответственность, а такие действия могут попадать под статью "Вымогательство". И это уже реальные сроки и крупные штрафы.

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