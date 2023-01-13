В Новочеркасске лайки напали на щенка и откусили ему лапу

Во время нападения пес лишился лапки. Фото: Илья Нурутдинов.

В Новочеркасске соседские лайки откусили щенку лапу. Спасением несчастного животного заняли волонтеры. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал директор приюта "Дядя Феникс" Илья Нурутдинов.

ХВОСТАТОЕ СЕМЕЙСТВО

По словам мужчины, им позвонила пожилая женщина и попросила о помощи. Она рассказала, что недавно приютила на своем участке маму и четверых щенят. Жительница Новочеркасска ухаживала за семейством, обустраивала им теплый уголок, баловала лакомствами и не чаяла души в хвостатых.

Среди щенков самым любопытным был черный дворняжка по имени Карабас. Пес был активным и жизнерадостным. На днях щенок бегал на участке и подошел к калитке, которая разделяла участок пенсионерки от соседского, на котором люди держали лаек. Во время прогулки и произошла беда.

Передняя лапка Карабаса застряла в сетке. Лайкам это не понравилось, и они набросились на малыша. Пожилая женщина не могла отогнать агрессивных животных.

Когда лайки наконец убежали на свой участок, пострадавший пес вернулся домой, забился в угол будки и начал жалобно скулить от боли. Оказалось, во время нападения пес лишился лапки. Его перепуганная хозяйка вызвала волонтеров, чтобы те помогли доставить малыша в ветеринарную клинику.

ДОЛГОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Врачи несколько часов спасали жизнь раненому Карабасу. Сейчас малыш постепенно восстанавливается и идет на поправку, но ему предстоит долгая реабилитация. Однако щенок не упускает возможности поиграть с докторами.

Сейчас оплачивать лечение помогают волонтеры. Несмотря на то, что протез щенку пока устанавливать не будут, они уверены, что собака пойдет на поправку и научиться жить с одной лапкой.

- Во-первых, это очень дорого. У нас в приюте есть пес, которые тоже остался без передней лапы. Он смог приспособиться и живет вполне полноценной собачьей жизнью, — поделился мужчина.

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