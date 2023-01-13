Как приятные сюрпризы в староновогодних варениках могут обернуться сюрпризами неприятными, рассказал врач

Ростовский врач рассказал, что делать, если сюрприз попал в дыхательные пути. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Сотни лет на Дону 13 января люди лепят, а кто и покупает, вареники с сюрпризами. Они могут быть самыми разными: нитки, пуговицы, монетки. Эти сюрпризы могут быть не только пророческим, но и причиной проблем со здоровьем.

Борис Гуркин – руководитель больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске – рассказал, как часто дончане обращаются к врачам, когда «сюрприз» попал не по адресу.

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ

- Периодически бывают «сюрпризы», - рассказывает специалист, - но, прямо скажем, не сильно часто, потому что большинство дончан, употребляя вареники, адекватно оценивают, то, что в них может попасться сюрприз и хорошо разжевывают.

Но повторюсь, и другие случаи, конечно, бывают. Потому что там может быть все что угодно – посторонние предметы, которые не должны попасть в желудочно-кишечный тракт. К тому же, в некоторых варениках много специй – соль, перец - которые тоже не самым лучшим образом влияют на наш организм в большом количестве.

Поэтому, конечно, нужно быть очень осторожными, употребляя в пищу продукты с сюрпризами.

НУЖНО ЗНАТЬ МЕРУ

- Хотелось бы предостеречь не только от того, что можно проглотить какой-то предмет, - отмечает Гуркин, - монету или колечко, еще что-то инородное… Сам обильный прием пищи, к нему относятся и вареники, тоже не очень полезен. В большом количестве чревоугодие может способствовать и подъему давления у людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. И сахарный диабет, когда в варениках сахар содержится в качестве сюрприза, тоже может обостриться, глюкоза в крови поднимется.

Иногда ситуация складывается очень серьезно и требует срочного медицинского вмешательства.

ИМ ТАМ НЕ МЕСТО

- Монетки, пуговицы, нитки, небольших размеров, как правило, сами проходят, беспрепятственно, - продолжает врач. - Но, если эти вещи проглотит ребенок, то у него, особенно у маленького, желудочно-кишечный тракт не приспособлен для прохода этих предметов. Здесь понадобится срочная помощь медиков, для того, чтобы эти предметы удалить.

Но самая опасная ситуация если такой «сюрприз» попадет в дыхательные пути. И тогда незамедлительно нужно принимать меры - вызывать скорую помощь, а пока бригада едет срочно помочь пострадавшему восстановить дыхание и поступление воздуха.

Если ребенок проглотил монетку небольшую, все равно требуется осмотр хирурга: нужен рентгеновский снимок, на котором определяется местоположение «сюрприза». И проводится динамическое наблюдение, поэтапные снимки – часто эти предметы сами беспрепятственно выходят из организма через несколько дней.

Если же предмет большой, или он все-таки не проходит, то необходимо эндоскопическое обследование, фиброколоноскопия, во время которой предмет удаляется. Эта процедура требует стационарного наблюдения и выполнения. А если это, не дай Бог ребенок, то она делается под общим наркозом.

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