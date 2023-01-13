Власти рассказали, как пройдет Крещение в Ростовской области

Православные христиане отмечают Крещение 19 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве Ростовской области рассказали, как пройдет Крещение 2023 года в районах региона. По данным властей, планируется открыть более 80 купелей.

Напомним, православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. Спасатели начали готовить места для обрядового купания заранее: проверяют дно водоемов и оценивают уровень воды. Все купели будут оборудованы подходами и сходнями, на прилегающей территории будут работать пункты обогрева и переодевания. Адреса оборудованных мест будут опубликованы на официальных сайтах городов и районов области.

Следить за безопасностью жителей во время крещенских купанию будут около тысячи спасателей. Готовы к применению 280 единиц техники.

— Во всех оборудованных местах купания будут дежурить спасатели и пожарные областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, сотрудники МЧС, медперсонал, представители казачества и работники правоохранительных органов, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Службы экстренного реагирования просят участников купания выполнять требования организаторов. Рекомендуется критически оценивать состояние здоровья, одеваться по погоде и контролировать время пребывания в воде — не более одной минуты. Перед купанием необходимо разогреть тело с помощью разминки, а затем выйти из воды и одеться в сухую теплую одежду, зайти в теплое помещение, выпить горячий чай. Нужно отказаться от употребления алкоголя, не погружаться в воду на голодный желудок или сразу после употребления пищи.

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