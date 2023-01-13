Спас раненых из горящего «Тигра»: Участник СВО из Ростовской области посмертно стал героем графической новеллы

Борис Журавлев стал героем графической новеллы. Фото: сайт сайт героиспецоперации.рф.

Участник специальной военной операции из Ростовской области, гвардии старшина Борис Журавлев, погибший в марте 2022 года от снайперской пули, стал героем графической новеллы о подвиге российских бойцов.

Кураторы и студенты факультета анимации одного из российских университетов, участвующие в создании графической новеллы о погибшем дончанине, рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», почему именно Борис стал героем истории, которая скоро появится в российских школах.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО Z-ГЕРОЕВ

Как оказалось, российские школьники скоро будут зачитываться не одной патриотической новеллой, а сразу двадцатью четырьмя. Именно столько графических историй нарисовали студенты. В этих новеллах рассказывается, например, как российские войска без единого выстрела взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию, как обеспечивали эвакуацию жителей из Мариуполя и Волновахи, и как один человек может подбить сразу несколько вражеских БТР и удержать важную высоту. Истории повествуют о подвигах таких героев СВО как Андрей Фроленков, Максим Концов, Дмитрий Литвинов, Виктор Дудин и Владимир Жога.

- Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте список героев Z, который постоянно обновляется, - поясняют кураторы проекта. - Среди них есть и Герои Российской Федерации, которых наградили «Звездами героев», в том числе посмертно. Наши педагоги и студенты как раз про таких героев и делают новеллы. И Борис - один из тех героев, которых наградили посмертно.

Художники намерены нарисовать графические новеллы про всех героев СВО. Фото: сайт героиспецоперации.рф.

Педагоги и студенты планируют создать новеллы о подвигах каждого из этих бойцов. Двадцать четыре новеллы, среди которых и история про Бориса Журавлева, - это только начало. Это те первые герои СВО, о которых авторы проекта уже успели рассказать.

ОСТАЛСЯ ОДИН НА ОДИН С ВРАГОМ

Подробную информацию о подвиге уроженца Ростовской области, старшины Бориса Журавлева, художникам предоставили непосредственно в Министерстве обороны РФ. Ему авторы посвятили отдельную страницу сайта.

- Старшина ценой своей жизни обеспечил отход разведгруппы, звание Героя России ему было присвоено посмертно, - сообщают авторы проекта. - Борис родился в многодетной семье в поселке Отрадный Ростовской области в 1979 году. После школы он поступил в Тольяттинское профучилище. С восемнадцати лет молодой человек служил в армии, а после перешел на службу по контракту. Борис прошел всю Чеченскую войну, побывал во множестве горячих точек...

За свою службу старшина был награжден многочисленными наградами: черным крестом «За службу на Кавказе», медалями «Георгий Жуков», «За службу в спецназе», «Участнику военной операции в Сирии» и многими другими. В 2022 году Борис Журавлев стал участником специальной военной операции на Украине.

Головная машина была подбита, а весь экипаж вместе с командиром погиб. Фото: сайт героиспецоперации.рф.

Как рассказывают создатели графической новеллы на сайте проекта, к марту российские войска блокировали Мариуполь, но враг на тот момент был выбит еще не из всех районов города. Российская колонна из трех бронеавтомобилей «Тигр» 8 марта выдвинулась на заданный участок и попала под минометный обстрел. Головная машина была подбита, а весь экипаж вместе с командиром погиб.

Тогда старшина Журавлев взял командование на себя. ВСУ сначала вели стрельбу, прячась за строениями, но, когда получили отпор, перебрались внутрь жилых домов. Российские спецназовцы были не готовы стрелять по зданиям, где могли находиться мирные жители, и решили отступать. Отъехать удалось буквально на десять метров - в машину старшины Журавлева попал снаряд, выпущенный из противотанкового гранатомета.

- Борис получил тяжелую контузию и ранение в руку, однако сумел первым из экипажа прийти в себя и вытащить остальных раненых из горящего «Тигра», - уточняют кураторы творческого проекта. - Украинцы продолжали вести прицельный огонь по контуженным разведчикам из укрытия. Чувствуя ответственность за молодых бойцов, Борис Журавлев взял у товарищей оставшиеся гранаты и остался один прикрывать отступление разведчиков. Но снайперская пуля настигла его во время сражения...

Ценой свой жизни дончанин обеспечил отход своих сослуживцев. Фото: сайт героиспецоперации.рф.

Посмертно дончанину было присвоено звание Героя Российской Федерации. На здании школы в поселке Отрадный, где учился Борис Журавлев, была установлена мемориальная доска.

НОВЕЛЫ ПРО СУПЕРГЕРОЕВ

В создании новеллы приняли участие студенты и преподаватели факультета анимации одного из российских вузов, которые при создании изображений брали за основу реальные снимки и консультировались с очевидцами событий. Графические новеллы делались в свободное от учебы время в течение полугода.

- Наша задача — рассказывать, - пояснил один из авторов проекта, преподаватель кафедры анимации университета Сергей Кулов. - Если не мы будем рассказывать, то за нас расскажут какую-нибудь другую альтернативную историю. В нашей стране должны и снимать фильмы, и делать анимацию на эти темы. Мы своих героев должны и поддерживать и словом, и делом. Элементарно, у меня есть несколько знакомых, которые находятся в зоне СВО, и любая весточка — они так радуются, даже когда им детские рисунки присылают. Это реальные люди, не какая-то выдумка.

О подвиге дончанина скоро узнают во всех российских школах, где покажут эти графические новеллы. Фото: пресс-служба университета "Синергия".

- Мы с радостью согласились в этом участвовать, — отметила студентка Вероника Арнаутова. - То, что сейчас происходит, — это большая веха в новейшей истории. И наше поколение пишет эту историю.

Все созданные графические новеллы имеют QR-код, который ведет на сайт героиспецоперации.рф. Здесь можно найти подробную информацию о каждом герое с иллюстрированным рассказом про его подвиг, который может скачать любой желающий. Новеллы можно использовать и как учебное пособие для уроков истории и классных часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в честь участника СВО Евгения Лугового открыли Парту Героя

Торжественную церемонию провели сегодня, 9 декабря (подробнее)