В Ростове в честь участника СВО Евгения Лугового открыли Парту Героя

Парту и памятную доску установили в школе № 40. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону в школе № 40 открыли Парту Героя и Памятную доску в честь участника специальной операции Евгения Лугового. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 9 декабря, в День Героев Отечества, открыли Парту Героя, сидеть за этим столом будут школьники, которые показывают успехи в учебе, - написал Алексей Логвиненко.

Гвардии капитан Евгений Луговой 24 февраля в составе бригады был направлен в зону специальной операции. 8 марта ростовчанин, исполняя служебный долг, проявив мужество и отвагу, погиб в бою в селе Каменское Запорожской области.

Указом президента России военного посмертно наградили Орденом Мужества. Похоронен боец на Аллее Героев Северного кладбища Ростова-на-Дону.

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