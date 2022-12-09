Губернатор Ростовской области провел для кадетов урок мужества, посвященный героям-казакам

Мероприятие провели в День Героев Отечества. Фото: сайт правительства Ростовской области

9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал юных казаков на уроке мужества. Общение с молодежью глава региона провел не только в личном формате, но и в онлайн-режиме - за всем, что происходило на сцене, наблюдали донские школьники и кадеты Волгоградской области.

Мероприятие провели на площадке музея «Россия - моя история». Встреча была посвящена 80-летию 5-го Гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознаменного Будапештского корпуса.

Во время своего обращения Василий Голубев напомнил, что Дон всегда славился мужеством и стойкостью своих сынов.

- Почти 80 лет назад казачий корпус участвовал в боях с фашистами. В феврале 1943 года бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца лета. 30 августа, как мы все знаем, отмечают годовщину освобождения региона захватчиков, - рассказал губернатор.

Память об этом сегодня вдохновляет участников специальной операции, которые вновь вынуждены бороться с нацизмом, подчеркнул донской глава.

- Выбирая свой путь, помните, что высший приоритет для гражданина и патриота - защита Родины и служение обществу. Не забывайте, ребята, что в ваших жилах течет кровь казаков-героев, которые на протяжении многих веков стояли на страже интересов России, будьте достойны славы ваших предков, - сказал Василий Голубев.

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