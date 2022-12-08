Губернатор Василий Голубев 8 декабря вручил орден Мужества сыну героя СВО

Анатолий Плешаков, уроженец хутора Кавалерского Егорлыкского района, погиб от осколочного ранения. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне Дня Героев Отечества по поручению Президента РФ вручил орден Мужества близким участника СВО Анатолия Плешакова. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Анатолий Плешаков, уроженец хутора Кавалерского Егорлыкского района, погиб от осколочного ранения в сентябре 2022 года на боевом посту. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, дончанин был удостоен высокой награды.

Василий Голубев передал награду старшему сыну Анатолия, воспитаннику казачьего кадетского корпуса. Губернатор поблагодарил родителей бойца за то, что они воспитали такого героического сына. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О медали родители узнали по телевизору: Сына ветерана из Калмыкии наградили за мужество при участии в спецоперации

За героизм во время спецоперации медалью Жукова наградили сына ветерана из Калмыкии (подробнее)