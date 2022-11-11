Донского полицейского наградили медалью за спасение двух человек из полыхающего дома

Дмитрия Кузина наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области сотрудника транспортной полиции Дмитрия Кузина наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Благодаря бесстрашию и решительности молодого человека остались живыми женщина и мужчина-инвалид.

- Наградили сотрудника в этом ноябре, но сама история со спасением людей произошла еще в декабре прошлого года. Причем полицейский не сразу рассказал о своем благородном поступке - на работе все узнали только после благодарности очевидцев, - отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Местные жители, которые были свидетелями самоотверженности полицейского, пришли в ведомство поблагодарить героя, но там сначала очень удивились, ведь их коллега ни о чем подобном не говорил и ни с кем не делился эмоциями после случившегося. Тогда о смелом поступке правоохранителя узнали и в главном управлении министерства внутренних дел.

- Дмитрий Кузин проявил настоящий профессионализм в экстремальной ситуации, - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сослуживцы даже не знали о подвиге товарища, пока не рассказали очевидцы. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

ВЫВЕЛ ЖЕНЩИНУ, А МУЖЧИНУ ВЫНЕС НА РУКАХ

Жители станции Шахтной еще долго не забудут пожар, который произошел прошлой зимой. Это был рабочий день, но, к счастью, для главного героя нашей истории он оказался выходным. Мужчина приехал в гости к родственникам и вдруг увидел соседнее крыльцо, охваченное пламенем.

В доме произошел взрыв газового баллона, и комнаты охватило пламя. Бороться с ними было довольно сложно, и в итоге в заложниках неуправляемой стихии оказались два человека.

Каково было погорельцам, которые никак не могли совладать со смертельной опасностью, неизвестно. Однако совершенно точно можно сказать, что в этот момент делал Дмитрий Кузин - он решил не ждать пожарных и бросился к горящему дому.

Мужчина подбежал к окну и увидел женщину, которая стояла в шоке. Правоохранитель решительно разбил окно и помог пострадавшей выбраться наружу. После этого он услышат крик из соседней комнаты и вернулся назад. Помощь требовалась хозяину дома, который не мог ходить. Полицейской поднял его на руки и вынес из едкого дыма на свежий воздух.

Спасенных не оставили без внимания, к ним быстро подоспели медики и оказали всю необходимую помощь. В этот момент с набирающим силу огнем начали уже начали бороться пожарные. С самим полицейским все было в порядке.

ИСТОРИЙ СПАСЕНИЯ НА ДОНУ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

Жители Дона не боятся помогать другим людям в самых разных ситуациях. Добрых историй спасения год от года только прибавляется. Например, не так давно журналисты «КП - Ростов-на-Дону» рассказали о шестерых детях-героях, которые проявили мужество и храбрость в экстремальных ситуациях. Двое подростков из Белокалитвинского района спасли двух тонущих девочек, а четверо школьников из Веселовского района помогли взрослым потушить ландшафтный пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полицейский спас из полыхающего дома пожилую пару

Они могли погибнуть в пожаре, но на помощь вовремя пришел младший сержант Дмитрий Кузин (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону представили спектакль «Город маленьких героев»

Постановка рассказывает о детях, которые пережили оккупацию в годы Великой Отечественной войны (подробности)