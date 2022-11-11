В Ростове-на-Дону представили спектакль «Город маленьких героев»

Посмотреть спектакль можно будет 17 ноября в театре имени Горького. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В театре имени Горького Ростова-на-Дону представили спектакль «Город маленьких героев». Речь идет о постановке, которую создали на основе книги доктора филологических наук, краеведа Владислава Смирнова.

Сюжет основан на свидетельствах людей, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Воспоминания прошлых лет на сцене оживили 25 юных актеров.

- Для спектакля отобрали воспоминания ребят, которым в годы войны было от 12 до 17 лет. Дети, находясь в бомбоубежище, рассказывают свои истории, делятся эмоциями. Все это сопровождается яркими кадрами кинохроники и звуковыми эффектами. Спектакль призван показать сегодняшним подросткам, как их сверстники 81 год назад встречали первую оккупацию, - рассказала Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России и вдова Владислава Смирнова Елена Смирнова.

Посмотреть спектакль можно будет также 17 ноября. Его приурочили к годовщине первого освобождения донской столицы от фашистов, памятные мероприятия в честь этого события ежегодно проводят 29 ноября.

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