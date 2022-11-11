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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:16

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о создании операционных в бомбоубежищах больниц

Официальный комментарий дала пресс-службе мэрии города
Ангелина СКИБА
Защитное сооружение сейчас есть на территории больницы №1 имени Семашко

Защитное сооружение сейчас есть на территории больницы №1 имени Семашко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операционные в бомбоубежищах при больницах Ростова оборудовать не планируют. Об этом 11 ноября сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- По информации управления здравоохранения, в реестре зданий и сооружений, принадлежащих городской больнице №20 и БСМП бомбоубежищ нет. На территории больницы №1 имени Семашко имеется защитное сооружение, однако никаких мероприятий по оборудованию этого помещения под медицинские цели не поступало, - уточнила в ответ на запрос газеты "Молот" Мария Петрова.

Представитель ростовской администрации подчеркнула также, что «распоряжений от вышестоящих инстанций о развертывании и оборудовании дополнительных операционных и палат не поступало».

Добавим, ранее представители СМИ из своих источников узнали, что в медицинском учреждении №20 якобы собираются оборудовать убежище.

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