Жители Ростовской области пожаловались на состояние укрытий

Укрытия обустраивают в подвалах на случай каких-либо ЧП Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростовской области жительница Каменска-Шахтинского пожаловалась на небезопасное укрытие, которое сделали в подвале дома на случай каких-либо ЧП. По словам женщины, красиво нарисовали только стрелки-указатели, а вот со входом в помещение уже начались проблемы - кирпичные ступени сильно разрушены, и спускаться по ним в спешке довольно опасно.

Местная жительница сняла все на камеру своего телефона, а потом опубликовала это в одном из городских пабликов. Съемка сразу же привлекала внимание пользователей сети. Некоторые признались, что у них примерно такая же ситуация - люди оказались недовольны не только состоянием своих укрытий, но и выразили опасения, что в таких местах могут бегать крысы и тараканы.

Однако были и другие мнения. Например, одна из женщин заявила, что чистота и состояние территорий, а также помещений зависят не только от управдома или проверяющих служб, но и от самих жильцов. Это вызвало новую волну споров - выяснилось, что укрытия сейчас чаще всего закрывают на замок.

Ранее, сотрудники управления МЧС распространили памятку о том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. В этой инструкции также объяснили, в каких случаях может понадобиться укрытие. Напомним, при любых несчастных случаях жители Дона могут обращаться за помощью по номеру «112».

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