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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:29

В Ростовской области ограничение работы аэропорта Платов продлили до 21 ноября

Авиаперевозчикам предлагают выполнять перелеты по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Ограничения на полеты действуют в ряде других аэропортов страны

Ограничения на полеты действуют в ряде других аэропортов страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 21 ноября. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Также прием и отправление рейсов ограничили в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Москву, Минводы и Ставрополь.

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