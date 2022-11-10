Жителей шести улиц Ростова на сутки оставят без воды

Ресурс не будут подавать с утра 15 ноября до утра 16 ноября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 15 ноября до 8 часов 16 ноября. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».
- Подачу в краны прекратят в границах: 18-я линия - Шолохова - 24-я линия - Налбандяна - 14-я линия - Ченцова, - говорится в сообщении.
Причина временного отключения - капитальный ремонт участка коммуникаций протяженностью 900 метров.
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