Жителей шести улиц Ростова на сутки оставят без воды

Ресурс не будут подавать с утра 15 ноября до утра 16 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 15 ноября до 8 часов 16 ноября. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

- Подачу в краны прекратят в границах: 18-я линия - Шолохова - 24-я линия - Налбандяна - 14-я линия - Ченцова, - говорится в сообщении.

Причина временного отключения - капитальный ремонт участка коммуникаций протяженностью 900 метров.

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