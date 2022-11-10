Стационар Перинатального центра в Ростове закроют почти на месяц в 2023 году

Докторов отправят в отпуск до середины февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Акушерский стационар Перинатального центра Ростовской области закроют на плановую мойку 16 января 2023 года. Санитарные работы будут проводить почти месяц, до 13 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале медицинского учреждения.

- Любой акушерский стационар обязательно должен закрываться на мойку один раз в год. Это необходимая профилактическая процедура, - пояснили жителям Дона.

После Нового года и до середины февраля основные доктора не будут принимать роды, специалистов отправят в отпуск. При этом поликлиническое отделение, скрининги, консультации (расписание нужно уточнять в регистратуре), неонатальные скрининги должны проводить в обычном режиме.

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