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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:40

За октябрь в Ростовской области родились более 2600 мальчиков и девочек

При этом, с начала года на Дону медики помогли появиться на свет 334 двойням
Ангелина СКИБА
Мальчиков за месяц родилось больше, чем девочек

Мальчиков за месяц родилось больше, чем девочек

Фото: Иван ВИСЛОВ

За октябрь 2022 года в Ростовской области мальчиков родилось больше, чем девочек. Об этом сегодня, 8 ноября, рассказали в региональном управлении ЗАГС.

- Интересная статистика: по итогам октября зарегистрировали 2 636 рождений. На свет появились 1 393 мальчика и 1 297 девочек, - сообщает областное управление ЗАГС.

При этом, с начала года на Дону медики помогли родиться 334 двойням, больше всего таких малышей зарегистрировали в Ростове-на-Дону. Например, в Ворошиловском районе города своих мам и пап порадовали 42 пары новорожденных.

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