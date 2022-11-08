За октябрь в Ростовской области родились более 2600 мальчиков и девочек

Мальчиков за месяц родилось больше, чем девочек Фото: Иван ВИСЛОВ

За октябрь 2022 года в Ростовской области мальчиков родилось больше, чем девочек. Об этом сегодня, 8 ноября, рассказали в региональном управлении ЗАГС.

- Интересная статистика: по итогам октября зарегистрировали 2 636 рождений. На свет появились 1 393 мальчика и 1 297 девочек, - сообщает областное управление ЗАГС.

При этом, с начала года на Дону медики помогли родиться 334 двойням, больше всего таких малышей зарегистрировали в Ростове-на-Дону. Например, в Ворошиловском районе города своих мам и пап порадовали 42 пары новорожденных.

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