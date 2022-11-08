Медики оказывают помощь пациенткам высокой группы риска Фото: Артем КИЛЬКИН

В больнице №20 Ростова-на-Дону после ремонта открыли роддом. Пост об этом появился сегодня, 8 ноября, в официальной группе медицинского учреждения.

- Открылся роддом. Здесь оказывают помощь пациенткам высокой группы риска, в том числе, беременным с угрозой преждевременных родов с 22 недель, патологией ЖКТ и мочевыделительной системы у плода, - говорится в сообщении.

Добавим, в больнице сейчас могут проводить все этапы выхаживания новорожденных. Есть детская реанимация, отделение патологии и отделение хирургии. К слову, в больнице № 20 также помогают малышам с экстремально низкой массой тела.

Напомним, в ноябре в учреждении спасли младенца, которого нужно было оперировать сразу после рождения. Ребенок выдержал медицинское вмешательство и сейчас постепенно восстанавливается.

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