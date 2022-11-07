В Ростове-на-Дону младенца с тяжелой патологией прооперировали сразу после рождения

Теперь младенец будет под постоянным наблюдением врачей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове детские хирурги больницы №20 спасли новорожденного с тяжелой патологией. Операцию малышу пришлось делать в первые часы после рождения, но благодаря опытным врачам младенец выдержал медицинское вмешательство и сейчас постепенно восстанавливается.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Радостным известием поделился глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Сити-менеджер сообщил, что маленький ростовчанин уже «находится на реабилитации, а специалисты дают положительный прогноз».

- У ребенка был врожденный дефект передней брюшной стенки, при котором внутренние органы выходят за пределы живота. Это установили, когда малыш был еще в утробе матери. Подготовку к рождению и операции начали сразу же, в ней были задействованы три подразделения больницы, - рассказал Алексей Логвиненко.

Такие случаи требуют особенного внимания, серьезной подготовки и кропотливой работы после рождения малыша, подтвердили в медицинском учреждении.

По словам врачей, детей принимают в условиях многопрофильного стационара. Это значит, что роддом, хирургия и отделение патологии обязательно должны находиться рядом. Перевозить малышей с нарушениями здоровья в другие учреждения очень опасно, а иногда и вовсе невозможно.

Однако успешная операция - это только первый этап. Теперь младенец находится под постоянным наблюдением: медики внимательно следят за его состоянием и отмечают любые изменения в его состоянии.

ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ С НАЧАЛА ГОДА

В больнице №20 это уже третий подобный случай с начала года. Ранее операции подобного уровня проводились в федеральных центрах, а также в учреждениях с опытом работы по коррекции врожденной патологии.

Добавим, ростовские врачи также помогают и взрослым. Например, в сентябре этого года медики спасли руку 17-летнему юноше, на которого напал медведь. Молодой человек мог остаться без пальца, но сможет снова заниматься любимым делом - работать массажистом.

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