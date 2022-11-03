Ростовские врачи спасли мальчика, у которого во время лечения астмы нашли опухоль

Мальчика оперировала целая бригада высококлассных специалистов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области хирурги помогли мальчику, у которого во время лечения астмы нашли опухоль. Удаление новообразования могло нарушить работу почки, но врачи провели сложную операцию и в итоге спасли внутренний орган ребенка.

- Вмешательство было достаточно сложным и длительным. Требовались предельная аккуратность и точность движений. Фактически это была микрохирургия, ведь диаметр артерий не превышал 2 миллиметров, - рассказал к.м.н., хирург-онколог Детской областной больницы Сергей Кузнецов.

Отметим, что юного пациента оперировала целая бригада высококлассных экспертов, в том числе главный детский хирург донского Минздрава Глеб Новошинов, а также специалист высшей категории Илимдар Биналиев.

Как пояснили медики, мальчик поступил в Детскую областную больницу из Волгодонска. Его собирались лечить от бронхиальной астмы, но в какой-то момент у ребенка сильно заболел живот. Новообразование обнаружили после МРТ.

Опухоль оказалась доброкачественной, но охватывала почечную артерию и давила на вену. Это создало немалые трудности для хирургов, но они блестяще справились с задачей.

Восстановительный период занял около десяти дней. Все это время врачи вели постоянное наблюдение. Сейчас ребенок уже дома - отдыхает и постепенно набирается сил. Через время он сможет вернуться в больницу, чтобы долечить астму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи пришили ростовчанке палец, которого она лишилась, прищемив дверью

Медики в течение семи часов выполняли реплантацию с помощью специального микроскопа (подробности)