Врачи пришили ростовчанке палец, которого она лишилась, прищемив дверью

Медикам понадобился операционный микроскоп. Фото: управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

В Ростове медики пришли 37-летней женщине ампутированный палец. Операция по реплантации прошла в городской больнице № 20.

Как рассказали в больнице, пациентка прищемила указательный палец, когда закрывала дверь. Удар был такой силы, что произошла травматическая ампутация. У пострадавшей оторвало часть пальца на уровне средней фаланги.

Несмотря на стресс и боль, пациентка обратилась в больницу. Ее сразу же направили в отделение травматологии и ортопедии № 2. Операцию провел заведующий отделением — известный хирург Антон Бехтерев.

Соединить ампутированный сегмент можно с помощью очень тонкой нити — толщина которой меньше человеческого волоса. Для такой кропотливой работы хирургу потребовался специальный операционный микроскоп. Всего операция продлилась семь часов.

— Был соединен ампутированный сегмент конечности, поэтапно сшиты поврежденные сухожилия, нервы, вены и артерии, — рассказали в больнице.

В итоге реплантация прошла успешно — функция пальца была восстановлена. Женщина чувствует себя хорошо, теперь ей предстоит реабилитация.

— Мне очень повезло, что я попала в руки профессионалов. Благодарю за колоссальную поддержку и от всей души желаю коллективу больницы крепкого здоровья и успехов в такой нужной и сложной профессиональной деятельности, - поделилась пациентка.

Напомним, ранее хирурги ГБСМП Ростова пришили ростовчанину пальцы, которые он случайно отрезал циркулярной пилой. Мужчина получил травму, когда занимался столярными работами. Операция продлилась десять часов — все это время хирурги сменяли друг друга.

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