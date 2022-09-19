Ростовские врачи спасли руку 17-летнего парня после укуса медведя

Парень решил покормить медведей и чуть не лишился руки. Фото: предоставлено героем публикации

Врачи детского травмпункта ростовской больницы № 20 спасли руку 17-летнего парня после укуса медведя. Об удивительном случае рассказал в своем Телеграм-аккаунте глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, историю спасения руки сам пострадавший — 17-летний Мирослав Гарбарчук - рассказал «КП — Ростов-на-Дону» еще третьего сентября. Юноша находился на отдыхе в Абхазии со своей семьей и невестой. Во время экскурсии на водопады решил покормить медведя в клетке, каких, по словам юноши и его родителей, встретил немало. Во время кормежки медведица прихватила зубами палец парня.

- Видимо, медведица увлеклась и вместе с травой у нее во рту уже торчат мои пальцы, хотя кусать меня не собиралась, - вспоминает Мирослав. - Я в шоке, смотрю в ее глаза и понимаю, что есть два варианта. Первый — схватит руку, потянет, и потеряю кисть, а я массажист, и мне надо руки ценить. Второй — произойдет чудо, и отпустит.

К счастью, дикий зверь разжал челюсти и отпустил руку. Первую помощь Мирославу оказали местные доктора. И после этого семья направилась домой, в Ростов. В больнице хирурги провели операцию.

- В детский травмпункт пациент поступил с частичной ампутацией мягких тканей ногтевой фаланги, открытым переломом фаланги. Было принято решение восстановить палец кисти, - пишет в своем аккаунте Алексей Ловгиненко.

Операция длилась час. Палец заживает, и врачи дают благоприятный прогноз: парень сможет заниматься любимым делом — работать массажистом.

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