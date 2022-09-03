«Думал, останусь без кисти»: 17-летнему парню из Ростова откусила палец медведица в Абхазии

Парень решил покормить медведей и чуть не лишился руки. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовские врачи спасли руки юного массажиста. В детский травмпункт горбольницы № 20 обратился 17-летний Мирослав Гарбарчук, который оказался без части пальца, решив покормить голодную медведицу на отдыхе в Абхазии. Парень только выучился на массажиста и поступил в медтехникум, чтобы стать медбратом, и чуть не остался без руки и будущей профессии. Вместе с мамой и невестой он рассказал «КП — Ростов-на-Дону» как было дело, а врачи объяснили, как удалось оставить юношу в профессии.

«ИЛИ ПОТЕРЯЮ КИСТЬ, ИЛИ ПРОИЗОЙДЕТ ЧУДО»

Удивительно, но даже с перебинтованным безымянным пальцем правой руки, жертва умиляется, глядя на видео с двумя мишками, один из которых чуть не отгрыз ему руку. Все произошло на водопадах в Абхазии, куда юноша пришел на прогулку вместе с невестой, родителями и младшей сестрой.

- Рядом на самом солнцепеке стояла клетка с двумя медведями — самкой и самцом. Смотрим, воды и еды у них нет. Одни огрызки от свеклы и картошки. Мы решили хотя бы сорвать свежей травы им и покормить. Они ее с удовольствием ели. И, видимо, медведица увлеклась и вместе с травой у нее во рту уже торчат мои пальцы, хотя кусать меня не собиралась, - вспоминает Мирослав. - Я в шоке, смотрю в ее милые глаза и понимаю, что есть два варианта. Первый — схватит руку, потянет, и потеряю кисть, а я массажист, и мне надо руки ценить. Второй — произойдет чудо, и отпустит.

И чудо, действительно, случилось. Родные стали кричать и стучать по клетке, медведица испугалась и открыла рот. Парень не кричал, но был явно ошарашен. И тут первой сориентировалась невеста София.

Дорогу до Ростова Мирослав продержался на обезболивающих. Фото: предоставлено героем публикации

«БЫЛО БОЛЬНО НА НЕГО СМОТРЕТЬ»

- Сначала не разглядела рану, сказала поднять ему руку выше сердца, меньше крови потеряешь. И он на удивление послушно это выполнил, - вспоминает девушка. - Побежали наверх, где машина стояла, чтобы хотя бы перекисью руку обработать и кровь остановить. Когда увидела, что случилось с пальцем, меня уже накрыла истерика, но Мирослав успокоил.

Он только сказал: «Слава богу, что не тебе и не сестренке палец откусили». До ближайшего медпункта ехали километров пять по чутким кочкам.

- Кровь лилась, и он в какой-то момент стал терять сознание, - в этот момент на лице Софии угадывается страх. - Мы уложили его, старались остановить кровь — влажными салфетками, майку разорвали, чтобы перевязать руку, постоянно холодным полотенцем протирали лицо.

А Мирослав, несмотря на боль, держался мужественно и сам подбадривал всех. В пункте медпомощи рану обработали и сделали укол от бешенства.

- Врач сказал, ничего страшного, заживет. И что у нас есть три дня, чтобы ввести это лекарство и, возможно, через время потребуется пластика, - рассказывает мама пострадавшего - Оксана Юрьевна. - Мы еще раз ходили на перевязку в Абхазии, а потом поехали домой. Заночевали в Сочи и там тоже вечером и утром обращались за перевязкой, а потом за день доехали в Ростов. Спасибо, что с нами была София и оказала первую помощь в это время.

Всю дорогу Мирослав был на обезболивающих, но, когда их действие заканчивалось, а новую таблетку пить еще было не время, терпел изо всех сил.

- Было просто больно на него смотреть, - признается невеста. - Видно, что терпит, старается никого в свою боль не погружать.

Парень терпел боль, а сам подбадривал родных и девушку. Фото: предоставлено героем публикации

СПАСЛИ РУКУ МАССАЖИСТА

Когда парень приехал на прививку в детский травмпункт двадцатой больницы: его принял травматолог-ортопед Артур Шахзадьянц.

- Ребят с укусами животных к нам поступает много, но не каждый день встретишь пациента, которого медведь за палец укусил, - говорит Артур Александрович. - Был риск некротизирования ногтевой фаланги, поэтому Мирослава мы сразу госпитализировали в травматологию.

Там хирург Ольга Ивановна Васина убрала зараженные части, сделала пластику пальца. А поскольку рана пришлась на особо опасное место, где много сосудов, то помимо уколов от бешенства, потребовалось вводить еще и иммуноглобулин. Кстати, всем известные 40 уколов в живот от бешенства, в 2022 году стали просто детской страшилкой. Мирославу за три месяца сделают всего шесть инъекций в плечо. А самое главное — молодой ростовчанин сможет заниматься любимым делом.

Врачи сделали все, чтобы рука пациента работала как и до травмы. Фото: Кристина Круговых

- Врачи сделали все, что можно. Медсестры сказали, что я попал к одному из самых лучших врачей, и, когда рука восстановится, смогу заниматься массажем, - парень просто светится.

- Мы были до этого в трех больницах, и очень благодарны, что здесь врачи обратили на нас внимание, сделали все, чтобы у Мирослава не было проблем с рукой, - радуется мама.

- Отдельная просьба для родителей Ростова и всех-всех! Приучайте детей слушаться, а дети — слушайтесь своих родителей! - улыбается Мирослав. - Отец несколько раз просил меня не лезть, надо было его послушать.

«И НЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ!»

Бедрос Даглдиян, заведующий детским травмпунктом ростовской Горбольницы № 20

- Любые укушенные раны — инфицированные и требуют прививок от бешенства, заболевания, которое без лечения 100% заканчивается летальным исходом, - предупреждает Бедрос Керопович. - Порой люди пытаются отказаться, когда их искусал и поцарапал даже домашний любимец. Мол, из дома не выходит — чистенький. Но мы никогда не можем быть уверены, что животное не болеет.

Семья от всей души благодарит врачей детского травмпункта. Фото: Кристина Круговых

- Так, одна пациентка обратилась с сильными царапинами, которые ей нанес домашний кот, который из квартиры на третьем этаже не выходит. И отказывалась от прививки, но кот умер, а животные погибают от бешенства в течение десяти дней с момента заражения. Оказалось, что питомец выходил на балкон, а рядом росло дерево, на котором обитали белки. Может, поцапались белки с котом, вот он и принес бешенство в квартиру.

Вообще, в отделение с укусами уличных и домашних животных обращаются по 2-3 пациента в день. Были укусы летучих мышей, скорпиона, змеи, тропического тарантула — сейчас большая мода на экзотических животных дома. Любители конного спорта часто нарушают правила безопасности при кормлении и тоже попадают к нам. Те же милые ежики часто являются переносчиками бешенства — опасна их слюна при укусе и царапины.

В любом случае укус животного, хоть уличного, хоть домашнего, опасен бешенством, и обращаться к врачам надо обязательно.

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