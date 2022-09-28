Донские спасатели распространили памятки о действиях при обстреле. Фото: Андрей АБРАМОВ

В донской столице спасатели распространяют памятки о том, что делать в случае обстрела. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В памятке был наглядно разобран каждый из четырех возможных случаев. Кроме того, спасатели рассказали и том, что делать после обстрела.

Так, например, если во время обстрела находиться в здании, то необходимо как можно скорее спуститься в подвал или паркинг. Если такой возможности нет, то лучше всего отыскать помещение с несущими стенами, отойти подальше от окон и сесть на пол ближе к стене. Самым безопасным местом в квартире будет считаться ванная комната.

Если в момент обстрела вдруг оказаться на улице, то при первом же свисте снаряда надо упасть на землю и прикрыть голову руками. Лучше всего спрятаться в ближайшем подземном переходе или паркинге. Если ничего подобного поблизости нет, следует поскорее найти укрытие - в качестве него подойдет углубление или выступ в земле, а также любые бетонные конструкции.

Если в момент происшествия оказаться в транспорте, то автомобиль следует остановить и отползти от него как можно дальше. По возможности надо найти укрытие, если такой возможности нет, то стоит просто лечь на землю и накрыть голову руками.

После обстрела не надо торопиться покидать укрытие. Уже находясь на улице надо внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не поднимать ничего с земли. Детей надо держать только вблизи себя.

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