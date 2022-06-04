«Трижды попадал под обстрел, но выжил!»: многодетная мать из Ростовской области рассказала о сыне, который участвует в спецоперации на Украине

По словам матери, сын хотел сделать предложение любимой, но не успел - отправился на Украину. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Татьяна Сидорова – учительница рисования в небольшом селе на востоке Ростовской области. Женщина – многодетная мама: у нее трое сыновей и две дочурки. 46-летняя дончанка воспитывает их одна. Она овдовела полтора года назад. Но, несмотря на пережитое горе, не сломалась.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОДВИГ

Татьяна признается: сыновья и дочки – самая большая ее гордость.

- Я вырастила по-настоящему достойных детей, - улыбается мать. - Ребята всегда занимались спортом, рисовали, а в школе у всех были лишь «четверки» и «пятерки».

Семья Татьяны стала для многих земляков примером того, что быть многодетными не значит быть нуждающимися. А родительский подвиг многодетной мамы отмечен на самом высоком уровне: в конце мая президент РФ Владимир Путин наградил дончанку медалью ордена "Родительская слава".

Как добавили в правительстве Ростовской области, всего же в этой донской семье около 240 семейных наград. В их числе и детские дипломы за успехи в творчестве, спорте, учебе, и грамоты, которые вручали супругам как многодетным родителям.

«ВСЕГДА МЕЧТАЛ СЛУЖИТЬ»

Но дети – это не только гордость и радость, но еще и подвод для тревоги.

- Конечно, за всех беспокоюсь, переживаю и за контрольные, и за то, как сложится их жизнь в дальнейшем, - призналась корреспонденту «Комсомолки» многодетная мама.

А с конца февраля Татьяна и вовсе не находит себе места. Каждую секунду у нее болит душа за самого старшего сына. Дело в том, что 25-летний Александр принимает участие в спецоперации на Украине.

- Он у меня профессиональный военный. Всегда мечтал служить, хотя в семье никогда не было людей в погонах, - делится мать.

И вот мечта парня сбылась. Он окончил военное училище и стал служить по контракту. Сейчас он - командир отделения в звании сержанта.

«СОБИРАЛСЯ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕВЕСТЕ»

- Саша собирался своей невесте сделать этой весной предложение, но не успел: отправился на Украину, - поделилась мама Таня. - Иногда не слышу его по нескольку недель и не всегда знаю, где именно он находится. Все потому, что там проблемы со связью и звонить получается редко.

По словам женщины, когда ее Сашенька выходит на связь, то всегда старается говорить с матерью весело и бодро.

- Сроду не пожалуется. Бережет меня, наверное. Говорит, что жив – здоров и скоро приедет домой, - продолжает мать солдата.

Правда, с братьями нет-нет да поделиться военными буднями. Как-то младшие дети проболтались матери, что Александр участвовал в освобождении Мариуполя от украинских националистов. А еще, что попал под обстрел.

- ВСУ за эти месяцы трижды обстреливали боевую машину, в которой находился Сашенька. Но он уцелел, его даже не ранило, - продолжает Татьяна.

«Я ВЫРАСТИЛА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ»

По словам женщины, она поняла, что вырастила настоящего мужчину еще полтора года назад, когда умер муж.

- Ведь именно Саша вытащил меня из ямы отчаяния и депрессии. Он буквально заставил меня научиться водить машину. Я зубрила правила дорожного движения и хоть немного забывала о горе, - делится Татьяна.

А еще Саша, будучи еще вчерашним школьником, взял на себя мужские обязанности.

- Мы ведь в селе живем, у нас свое хозяйство, большой двор. И постоянно нужно что-то делать: то забор починить, то навес построить, то овечку заколоть. Саша с братьями при живом отце этим никогда не занимались, - продолжает собеседница. А когда не стало отца, то сразу всему научились. Меня берегут, помогают, чем могут, - вздыхает мать.

«БЬЮСЬ ЗА БУДУЩЕЕ!»

Поэтому женщина знает, что там, на фронте, на линии огня ее Саша тоже будет поступать как настоящий мужчина.

- Как-то я спросила: сынок, может, пора домой? А он ответил: «Мам, не могу. Ведь я сейчас бьюсь не только за братский народ, но и за будущее нашей семьи!»- вздыхает мать солдата.

Татьяна поняла, что спорить с сыном бесполезно и что тот не станет прятаться за чужими спинами в надежде, что кто-то другой будет бороться за мирное небо.

- Сердце болит за сына, но я принимаю его выбор. Правда, старюсь меньше читать новостей и больше молится за него. Мой Саша - это про смелость, героизм и отвагу. Искреннее верю, что он вернется домой целым и невредимым. Тогда уже сыграем свадьбу, а я начну мечтать о внуках, - загадочно улыбнулась мать.

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