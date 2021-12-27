В Ростовской области полицейский спас из полыхающего дома пожилую пару

Дмитрий Кузин бесстрашно бросился в едкий дым и спас людей. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области из полыхающего дома пожилых мужчину и женщину спас сотрудник транспортной полиции. Герой - младший сержант Дмитрий Кузин - не стал ждать пожарных и бесстрашно бросился на помощь людям, и, возможно, это уберегло их от верной гибели.

Как выяснилось, сама история произошла еще в начале декабря. Полицейский решил не рассказывать на работе о своем смелом поступке, но через время с благодарностью в МВД обратились очевидцы.

Теперь известно, что полицейский оказался на месте пожара случайно. В свой выходной он вместе с семьей приехал к родственникам в Шахты и увидел, что крыльцо соседнего дома охвачено пламенем.

Дмитрий Кузин узнал у людей, что те уже вызвали экстренные службы, и поспешил к постройке. Подбежав к окну, он разглядел внутри задымленной комнаты женщину, которая была в шоке и не могла ничего сделать. Тогда младший сержант разбил окно и помог ей выбраться наружу, а потом из едкого дыма на руках вынес мужчину, который не мог ходить.

- Спасенных передали бригаде скорой помощи. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Полицейский проявил настоящий профессионализм в экстремальной ситуации, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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