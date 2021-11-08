Троих детей спасли из горящего дома в Ростовской области

Пожарные сделали все возможное, но дом выгорел почти полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих детей спасли из горящего дома в станице Владимирской Ростовской области. 12-летней девочке и ее братьям 10 и 8 лет помогли двое мужчин, которые проезжали мимо и заметили полыхающую постройку. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, история произошла совсем недавно, 6 ноября. Бабушка и дедушка ребят утром ненадолго отлучились по делам. Дети еще спали, когда вспыхнула соседняя хозпостройка.

Огонь быстро перекинулся на жилой дом. Все могло закончиться трагически, если бы на помощь не пришли местные жители - Даниил Попов и Антон Рыбалкин, которые оказались рядом с местом ЧП.

Они выбежали из своего авто и бросились ко входу, но он был закрыт. Посмотрели в окно и увидели девочку, которая проснулась из-за шума и не понимала, что происходит. Ее сразу же вытащили на улицу.

Испуганная школьница сначала рассказала, что кроме нее дома никого нет, но мужчины решили проверить. В дальней комнате были еще два мальчика. Им также помогли выбраться из окна.

Герои не только спасли детей, но и успели позвонить в службу спасения. Через время приехали пожарные. Они сделали все возможное, но дом выгорел почти полностью. Сейчас специалисты выясняют причины пожара. А в МЧС походатайствовали о ведомственных наградах для Антона Рыбалкина и Даниила Попова.

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