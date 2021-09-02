В Волгодонске сотрудники ГИБДД спасли людей из горящей квартиры

Помощь оказали Анатолий Донсков и Сергей Панченко. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске сотрудники ГИБДД спасли двух человек из горящей квартиры. Благодаря помощи, которая пришла вовремя, удалось избежать трагедии. О произошедшем сегодня, 2 сентября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, инспекторы ДПС, лейтенанты полиции Анатолий Донсков и Сергей Панченко во время патрулирования улиц издалека заметили всполохи пожара и поспешили к месту ЧП, на улицу 50 лет СССР.

Уже подъезжая мужчины увидели густой дым в окне жилой пятиэтажки. С балкона в этот раздавались крики о помощи - пламя и черная завеса отрезали путь мужчине и женщине. Патрульные быстро поднялись на этаж и через балкон соседней квартиры вызволили пострадавших.

После этого правоохранители позвонили в дежурную часть полиции и вызвали экстренные службы. Пока пожарные и скорая помощь были в пути, Анатолий Донсков и Сергей Панченко обошли квартиры и организовали эвакуацию жильцов. Потом мужчины начали следить за безопасностью дорожного движения в районе ЧП. Смекалка и профессионализм полицейских помогли спасти жизни как минимум двум жителям Волгодонска.

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