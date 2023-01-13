«Повторяла, что я ее не люблю»: В Ростовской области мужчина убил жену, упрекнувшую его в равнодушии

После задержания мужчина сразу сознался в преступлении. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Орловском районе жителя поселка осудили за убийство жены. Мужчина напал на супругу с ножом во время одной из ссор на кухне. Сам же обвиняемый после преступления объяснял, что его «довели» ревность и упреки женщины.

РАССТАЛИСЬ И СХОДИЛИСЬ

Александр и Татьяна (имена изменены — прим.ред.) сошлись еще в девяностые: стали жить вместе, а позже у них родились сын и дочь. Спустя десять лет брак дал трещину — супруги расстались. Однако за несколько лет после этого ни один не построил новую крепкую семью. В 2016 пара решила начать все сначала и воссоединилась.

Люди жили скромно, но неблагополучными не считались. Работал и содержал семью Александр - в основном, нанимался сварщиком к фермерам, Татьяна же была на пенсии и следила за домашним хозяйством. Спустя шесть лет отношения снова стали портиться.

В последние месяцы у мужчины начались проблемы на работе, и вместе с супругой он стал чаще прикладываться к бутылке. Соседи регулярно слышали выяснения отношений. Как позже расскажет сам Александр, жена уже давно устраивала ему сцены ревности и жаловалась, что он ее не любит. Когда возникли трудности с заработком, ко всему прочему добавились упреки еще и по этому поводу.

При этом знакомые семьи говорят, что и сам обвиняемый, судя по всему, не держал себя в руках. Люди время от времени видели женщину с синяками — по поселку гуляли слухи, что Александр не раз поднимал на нее руку.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ УПРЕКОВ

Ночью 4 сентября Александр и Татьяна как обычно выпивали на кухне. Женщина нарезала что-то к столу, параллельно ссорясь с мужем. Внезапно мужчина несколько раз ударил Татьяну по лицу, а после выхватил из ее рук нож и дважды вонзил его Татьяне в лицо и шею. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Увидев, что он наделал, Александр вызвал полицию и сначала рассказал, что вернулся домой от соседа и нашел бездыханное тело жены. И уже на следствии сознался в преступлении и раскаивался. А во время следственного эксперимента пояснил, что в ту ночь жена снова начала его упрекать.

— Говорила, что заработка нет. Повторяла, что я ее не люблю. Я не выдержал, — приводит источник «КП - Ростов-на-Дону» слова обвиняемого.

Приговор вынесли в Орловском районном суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ

По данным прокуратуры Орловского района, Александра признали виновным в совершении преступления по статье «Убийство».

— Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в ведомстве.

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