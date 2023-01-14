Отключения света в Ростове-на-Дону 16 — 20 января 2023: публикуем полный список адресов

На несколько часов ростовчанам придется справляться с фонариками и свечками. Фото: Кристина Круговых

Отключения света в Ростове-на-Дону 16 — 20 января 2023: десятки домов в донской столице останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

С 9.00 до 17.00 отключения электроэнергии ожидаются по улицам Пугачева, 25-47 и 28-46; Молодежная, 61-83 и 62-78, Грисенко, 3-17 и 4-16, Лихачева, 3-15 и 4-12, Российская, 16-34 и 5-25, Хасанская, 1-35 и 2-24, Монгольская, 1-21 и 2-18. А также по улицам Украинская, 151-175, в переулке Сахалинский, 1-39 и 2-38, по улицам Алтайская, 30-36 и 29-35, Белорусская, 184-196 и 203-215, в переулках Танаисский, 6-12 и 3-7, Тузлов, 4-8 и 3-7, Покровский, 2-8 и 1-11, Чертковский, 1-11 и 2-18.

С 9.00 до 13.00 света не будет на проспекте 40 лет Победы, 37/2 , 37/4, 37/5, 37/6, 37/8 и 37/9.

С 13.00 до 17.00 — по проспекту 40 лет Победы, 37 Г, 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9.

С 10.00 до 12.00 временно прекратят подачу электричества по адресам: ул. Серафимовича, 30-44, 25-51; ул. Московская, 43/13, 48, 50 А; ул. Темерницкая, 34; просп. Буденновский, 17-19.

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

С 8.30 до 17.00 отключение электричества ожидает жителей домов по ул. Курчатова, 1-31; ул. Молодежная, 12-30, 9-25; ул. 12 декабря, 22-40, 17-29; ул. Конституционная, 14-50, 13-51; ул. Щербакова, 44-50; ул. Арефьева, 1-47, 2-48; ул. Т. Дона, 1-33, 2-32.

С 9.00 до 17.00 свет отключат на ул. 10-я линия, 15-25, 16-36, 81; ул. 12-я линия, 1-31, 2-36; ул. Майская, 24-30, 25-43. А также по ул. Механизаторов, 6-10, 3, 11-15; ул. Орская, 10/4.

С 10.00 до 12.00 — на ул. Содружества, 84, 86, 88, 90, 86/1.

А с 13.00 до 15.00 — на той же ул. Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88/1.

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

С 9.00 до 17.00 без света будут ждать жильцы с/т «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера», Металлургическая 6А, 10А. А также на ул. 21-я линия, 15; ул. 23-я линия, 12-32, 15-41; ул. Мясникова, 6-14, и ул. Каширская, 10/2, 14/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1, 16/1 .

С 10.00 до 12.00 по адресам: ул. Зорге, 64; ул. Содружества, 41, 41/1, 43.

С 10.00 до 15.00 — на ул. Зорге, 64; ул. Содружества, 41, 41/1, 43.

С 9.00 до 16.00 свет отключат на ул. Петровская, 47, 52-78; просп. Кировский, 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая, 153; ул. Журавлева, 29-31.

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

С 10.00 до 12.00 отключения электроэнергии запланированы на ул. Еременко, 50/2, 48; ул. Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46.

А с 13.00 до 15.00 — по ул. Еременко, 50/2, 50/3, 48; ул. Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41а.

С 9.00 до 17.00 - пл. Свободы, 6-14; ул. Мясникова, 21; ул. 19-я линия, 2-12, 1-9; ул. 21-я линия, 2-30, 1-31; просп. Шолохова, 9, 9А, 34А, 42; ул. Ченцова, 15.

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам пл. Свободы, 4, 8/1, 12; ул. Закруткина, 3-5/7.

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