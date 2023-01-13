В первую рабочую неделю на Дону эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на четверть

Инкубационный период вируса гриппа и ОРВИ составляет около семи дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди взрослого населения Ростовской области за четыре дня первой рабочей недели, с 9 по 12 января, резко увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», с чем связаны высокие темпы заболеваемости, а также, как избежать заражения респираторными инфекциями.

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ — ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН НА 25%

Всего в Ростовской области с 1 по 8 января 2023 года Роспотребнадзором было зарегистрировано около 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. То есть 22 случая на 100 тысяч населения. Что на 12,6% ниже эпидемиологического порога. Такие относительно невысокие показатели первой недели года связаны с тем, что в праздничные дни заболевшие чаще отлеживались с заболеванием дома и не ходили в поликлинику. За это время с диагнозами «ОРВИ» и «грипп» на Дону были госпитализированы всего лишь три человека.

А вот с 9 по 12 января 2023 года, в Ростовской области в целом было зарегистрировано уже более 13,3 тысячи случаев респираторных заболеваний.

- Люди пошли на работу — началось более активное контактирование, - пояснила специалист. - Только за четыре дня допустимый уровень недели заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения Ростовской области оказался на 25% выше эпидемиологического порога и составил около 7,4 тысячи случаев. По итогам же полной недели, с 9 по 15 января, эти показатели еще больше возрастут. При этом в 97% случаев заболевания гриппом речь шла именно о свином гриппе.

Совсем иначе выглядит картина заболеваемости респираторными инфекциями среди детей - здесь цифры меньше эпидпорога в среднем на 50%.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИРУСА - СЕМЬ ДНЕЙ

По словам эксперта, инкубационный период вируса гриппа и ОРВИ составляет около семи дней. Таким образом, из-за вышедших на текущей неделе на работу заболевших граждан на следующей неделе могут заболеть уже их коллеги. Именно поэтому Светлана Ненадская считает, что заболевших обязательно нужно на время отстранять от работы в офисе.

- Важно обратить внимание руководителей организаций, что заболевший будет контактировать с остальными сотрудниками и заражать их, - подчеркнула специалист. - Ведь далеко не все люди сознательные.

Однако заражение гриппом может и не произойти., если члены коллектива привиты. Этому заболеванию, прежде всего, подвержены непривитые люди. Если же вы все-таки не успели поставить себе вакцину, то в публичных местах нужно носить медицинские маски, а также соблюдать режим сна и правильно питаться.

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