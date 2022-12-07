Эпид порог в регионе превышен почти на треть, а уровень заболеваемости выше прошлого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального Роспотребнадзора в донском регионе превышен эпидемиологический порог на 28%. А в Ростовской области стали выявлять случаи заболевания давно известного свиного гриппа.

О том, чем опасен штамм и как обезопасить себя, поговорили в студии радио «КП-Ростов-на-Дону» на волне 89,8FM c начальником отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светланой Ненадской.

ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ

- Зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, – рассказала Светлана Алексеевна. - Превышение идет в основном во взрослом возрастном сегменте – 15 лет и старше. В этой группе толерантный уровень превышен более чем на 47%. Прирост на 48 неделю года, выше на 16,5% по сравнению с 47-й.

Эпидемиологические пороги в этом году, также как и в прошлом году превышены. Но уровень заболеваемости выше прошлогоднего. Что касается циркуляции вируса гриппа, только на этой неделе зарегистрировано 14 случаев. Представлен он геновариантом АН1N1 – свиной грипп. В прошлом году выделяли другой вирус гриппа, который был представлен штаммом АН3N2 (или «гонконгский», - прим. авт.).

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

К слову, о свином гриппе ростовчане услышали еще в 2009 году. Известно, что этот вирус более агрессивен. И перспектива провести новогодние праздники на больничной койке маячит перед теми, кто пренебрегает простыми правилами профилактики простудных заболеваний.

И да, усталость от масок, накопившаяся за период пандемии, – не повод отказываться от них в местах скопления людей или в общественном транспорте.

- Во время превышения эпидемиологического порога, и вообще в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, конечно, важно соблюдение социального дистанцирования и респираторного этикета, - объясняет собеседница. – И, если человек чувствует признаки ОРВИ или гриппа, не нужно трогать руками глаза, нос, рот, находясь в общественных местах. Лучше надеть маску, чтобы уменьшить риск заболевания, а при кашле или чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками.

Если же появились признаки болезни - поднятие температуры, кашель – не нужно идти на работу, детей не нужно вести в детские сады и школы, чтобы снизить риск инфицирования и чтобы не было отягощения состояния у того человека, который заболел. Нужно остаться дома и обратиться к врачу.

И еще, мойте руки с мылом – это удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки, то пользоваться спиртосодержащими и дезинфицирующими материалами.

ЦИФРА В ТЕМУ

Около 380 тысяч взрослых ростовчан и почти 138 тысяч детей привились от гриппа в Ростове-на-Дону. В администрации Ростова отчитались завершении кампании по вакцинации против гриппа.

*По данным мэрии донской столицы.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Лучшая защита всегда - это вакцинация»,

Екатерина КАПЛИНА, врач-терапевт, г. Ростов:

- Лучшая защита всегда - это вакцинация, сделанная предварительно либо уже в течении эпидсезона, когда понятно, что достаточно активная уже будет вспышка, что еще не поздно себя защитить, потому что есть «вакциноуправляемые» инфекции. И они защитят лучше маски, защитят лучше вымытых рук, лучше отсутствия контактов. Т.е. это более гарантированный результат, нежели все остальное. Хотя, конечно, пренебрегать индивидуальными средствами защиты не стоит. А мытье рук – это вечная норма, и не значит, что летом этим средством защиты можно не пользоваться. Думаю, что сейчас еще не поздно задуматься о вакцинации.

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