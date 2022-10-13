В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За неделю вирус подхватили более 19 тысяч дончан. Этот показатель превышает эпидемиологический порог на 6,9%. Стоит отметить, что это на 8,5% меньше, чем на прошлой неделе. К счастью, вирус гриппа ни у кого выявлен не был.

- В семи случаях выявили парагрипп, в четырех - аденовирус, в одном - РС-вирус, в 15 - риновирусы, в шести - бокавирусы, в двух - метапневмовирус и в одном - коронавирус человека, - отмечается в сообщении.

В настоящее время в регионе продолжается предсезонная прививочная кампания. Прививку от гриппа сделали около 788 тысяч человек. Ни один из вакцинированных не пожаловался на ухудшение самочувствия после сделанной прививки.

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Увеличение числа заболевших произошло среди подростков.