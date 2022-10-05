Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области оказался превышен на 3,9%

Защититься от инфекций помогут медицинские маски, санитарная гигиена и вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за прошедшую неделю эпидпорог по ОРВИ оказался превышен на 3,9%. Всего зарегистрировали 20,9 тысячи случаев инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что нетипичное увеличение числа заболевших произошло среди 15-летних подростков. При этом заболеваемость оказалась ниже обычного у младших школьников и малышей.

Специалисты также уточнили, что общий показатель за прошедшие семь дней «был ниже уровня 38 недели на 11,2 %». Добавим, сейчас в регионе продолжают иммунизацию населения. Известно, что на конец сентября от гриппа привили 629,7 тысячи человек.

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