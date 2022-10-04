Горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ открыли в Ростовской области

Жители Дона узнают, как уберечь себя и детей от простудных заболеваний
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области открыли горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Консультации для всех желающих будут проводить до 14 октября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Позвонившим в том числе расскажут о том, где можно сделать прививку, о совместимости вакцин и противопоказаниях. Кроме того, жителям региона также объяснят, как уберечь детей от простудных заболеваний.
Добавим, на вопросы должны ответить специалисты управления Роспотребнадзора и территориальных отделов ведомства.
АЛЛО!
Номера телефонов горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ: 251-06-12, 251-04-53
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