Горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ открыли в Ростовской области

Жители Дона узнают, как уберечь себя и детей от простудных заболеваний Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области открыли горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Консультации для всех желающих будут проводить до 14 октября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Позвонившим в том числе расскажут о том, где можно сделать прививку, о совместимости вакцин и противопоказаниях. Кроме того, жителям региона также объяснят, как уберечь детей от простудных заболеваний.

Добавим, на вопросы должны ответить специалисты управления Роспотребнадзора и территориальных отделов ведомства.

АЛЛО!

Номера телефонов горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ: 251-06-12, 251-04-53

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