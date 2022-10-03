Сообщения об отравленных конфетах назвали фейком в Ростовской области

Информация об опасности не подтвердилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области фейком оказались сообщения об отравленных конфетах, которые якобы разбрасывают около школ Новошахтинска. Ситуацию сегодня, 3 октября, в сети прокомментировали местные власти.

- Данная информация является фейковой. В результате тщательной проверки подобных инцидентов в городе выявлено не было. Обо всех подозрительных случаях незамедлительно нужно сообщать в компетентные органы или по номерам «112» или «102», - говорится в сообщении.

Добавим, ранее родители юных новошахтинцев забеспокоились из-за странного голосового сообщения, которое получили в мессенджерах. Неизвестный мужчина в аудиозаписи рассказал, что к одному из образовательных учреждений подъехала машина, из нее вышли люди и начали разбрасывать опасные сладости. По словам «очевидца», школьников спасла одна из педагогов.

Как отметили в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов», это очередной обман - хулиганы делают все для того, чтобы запугать людей. Жителям Дона посоветовали не верить подобным страшилкам и полагаться только на подтвержденную информацию из официальных источников.

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