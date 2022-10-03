Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов страны

Донской региона оказался шестым в криминальном рейтинге
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ростовская область по итогам восьми месяцев 2022 года заняла 6 место в криминальном рейтинге регионов. Об этом можно судить по обновленным данным Генеральной прокуратуры России.
На портале правовой статистики указано, что по состоянию на август этого года в донском регионе было зарегистрировано 38,9 тысячи нарушений закона.
Например, преступлений особой тяжести произошло 2,2 тысячи. Экономических махинаций - 1,1 тысячи. Зафиксировали также 3,9 тысячи случаев, связанных с оборотом наркотиков, и это далеко не все пункты исследования.
К слову, в соседнем Краснодарском крае всего зафиксировали 52,8 тысячи преступлений. В Московской области итоговая цифра составила 50,2 тысячи.
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