Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области выросла почти на 9 %

Количество респираторных инфекций достигло 16,3 тысячи случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 8,9 % и достиг 16,3 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

По результатам исследований за прошедшие семь дней медики подтвердили у людей такие виды инфекций как РС-вирус, парагрипп, аденовирус, риновирусы, бокавирусы и коронавирус.

Жителям Дона рекомендуют прививаться, чтобы защитить свое здоровье. Сейчас в целом по области от гриппа привили уже 40,1% населения, то есть 1,6 млн человек. Это, в том числе 82,9 тысячи детей, а также 6,9 тысячи беременных женщин. Ни у одного из прошедших вакцинацию не было осложнений, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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